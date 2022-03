El Real Madrid está preocupado por las lesiones de Haaland: 152 días de baja en 3 años

¿Cuál es el estado físico de Erling Haaland? El noruego no juega con el equipo alemán desde el pasado 22 de enero, cuando se tuvo que retirar lesionado en el duelo ante el Hoffenheim por unos problemas musculares. Y no será este fin de semana ante el Mainz cuando regrese porque su entrenador Marco Rose no le quiere forzar.