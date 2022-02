Erling Haaland no va a tomar una decisión hasta que el Dortmund no tenga opción de ganar un título. El noruego tiene cinco posibilidades encima de la mesa para la próxima temporada, pero la más cerca parece la del Manchester City, según informó Pacojo en SER Deportivos. Haaland tiene ofertas de Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG y el equipo de Pep Guardiola. La opción de seguir en el Dortmund parece lejana, aunque no está descartada.