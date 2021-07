Zidane tendrá que esperar: Deschamps continuará al frente de la selección francesa hasta el Mundial de Qatar

Francia fue una de las sorpresas de la Eurocopa no por su buen hacer, sino por c aer eliminada en octavos frente a Suiza. Tras ese varapalo, el foco, entre otros, se puso en Deschamps . El seleccionador fue señalado y se empezó a hablar de que su puesto pendía de un hilo y su relevo podía ser Zidane que acababa de dejar al Real Madrid. Ahora ya se sabe que esto de momento tendrá que esperar.

Posteriormente, Le Graet había alabado a Deschamps y su trabajo con una joven generación de jugadores que ha ido cobrando peso en la selección. "La única cuestión era saber si quería continuar", dijo el presidente de la FFF a Le Figaro, que consideró que "en ningún caso merecía no seguir".

"Es un ganador con un palmarés único, un seleccionador fiel a la FFF y a sus jugadores, no hay ruptura ni fin de ciclo. Agregó que quizá Deschamps cometió un error al no haber convocado a Karim Benzema unos partidos antes para que se hubiera aclimatado mejor tras casi cinco años de ausencia, pero valoró positivamente su trabajo.

Le Graet negó haber contactado a Zinedine Zidane para un eventual relevo al frente de la selección. "Si lo hubiera querido había sido muy fácil, es alguien por quien siento mucha estima. Le telefoneo, pero no estos días. Eso no quita para que podamos vernos sin problema. Puede que algún día sea seleccionador. Puede que le nombre mi sustituto, porque yo tampoco me voy a quedar eternamente", bromeó.