Croacia con sufrimiento y bajo la lluvia consigue el pase directo al Mundial ante Rusia (1-0)

Croacia, con agonía, consiguió la victoria necesaria ante Rusia (1-0). En el primer tiempo no se pudieron ver goles, pero sí las constantes llegadas de los croatas a las zonas de peligro, por momento fue un asedio que los rusos supieron contener. El guion en la segunda parte no cambió y fue en el 81 cuando llegó el gol de curiosamente en propia meta de Kudryashov que le daba el pase directo al equipo de Luka Modric al Mundial de Catar de 2022

La lluvia comenzó a condicionar y los charcos en el césped hacía que el balón no rodara con velocidad. La tónica para Croacia no cambió y puso en graves apuros a Safonov. Los minutos fueron pasando a favor de Rusia y el equipo de Dalic no conseguía perforar la meta.