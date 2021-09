Cristiano Ronaldo regresa por la puerta grande a Old Trafford: doblete en su redebut

Tiene 36 años, pero no se cansa de marcar ni de ilusionar a los aficionados del fútbol. Cristiano Ronaldo redebutaba con el Manchester United tras dejar la Juventus y lo hizo por todo lo alto. Solo tardó poco más de 45 minutos cuando hacía su primer gol en esta segunda etapa.

El portugués tenía muchas ganas de pisar la que fue su casa durante muchos años antes de marcharse al Madrid y lo demostró sobre el campo. En las gradas del "El Teatro de los sueños" la gente vitoreaba a todo pulmón su nombre y él no tardó en devolverle la gratitud.

A pesar de que ya no hizo ningún gol más para el equipo inglés, Cristiano no dejó de intentarlo hasta el final y gozó de alguna que otra ocasión para intentar hacer el triplete y llevarse el balón el día que volvía a vestir la camiseta del Manchester Untied, pero no pudo ser.