Cristiano da un giro a su futuro: piensa renovar tras la negativa de Real Madrid, Manchester United y PSG

Cristiano Ronaldo ha hecho una Eurocopa espectacular

Al delantero portugués le queda aún un año de contrato con la Juventus

La idea de Cristiano era salir de la Juventus este mismo verano

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores más destacados en esta Eurocopa 2020. Pese a caer en octavos ante Bélgica, el delantero portugués se marcha con cinco goles en su casillero, colocándose de momento como máximo goleador del torneo. El ex del Real Madrid inicia ya sus vacaciones, y al término de estas tendrá que decidir en qué equipo juega la próxima temporada.

Según informan los compañeros de 'TVI', Cristiano Ronaldo ha decidido darle un giro a su futuro y ahora quiere renovar con la Juventus. Tras haber tanteado su vuelta a Real Madrid y Manchester United y un posible fichaje por el PSG, ahora Jorge Mendes estaría ya en negociaciones para ampliar el contrato del delantero portugués hasta 2023.

Cristiano estaba decidido a dejar la Juventus tras una muy mala temporada

Tras una mala temporada con la Juventus, donde han pasado apuros para conseguir la clasificación para la próxima edición de la Champions, Cristiano Ronaldo estaba decidido a abandonar la Juventus este mismo verano. Tras el no público de Florentino Pérez, el interés prioritario del Manchester United en Jadon Sancho y un PSG que no moverá ficha hasta saber qué pasa con Mbappé, al astro luso no le ha quedado otra que seguir en la Juventus.

Según informa esta cadena de televisión, Cristiano Ronaldo ampliará su contrato por un año más. De esta forma, dividirá su astronómica ficha en dos años, ya que es la única forma para que la Juventus consiga cuadrar sus maltrechas cuentas económicas tras el paso del coronavirus.

Cristiano Ronaldo se despidió de la Eurocopa con honores

Cristiano Ronaldo acudió a las redes sociales para lanzar un mensaje tras la caída de Portugal en octavos de final de la Eurocopa 2020 y prometió volver "más fuertes".

"No conseguimos el resultado que queríamos y dejamos la competición antes de lo deseado", arranca el mensaje, publicado por el capitán en su perfil oficial de Instagram y acompañado por una foto de los jugadores lusos y otra suya, ante la afición.

"Pero estamos orgullosos de nuestro viaje, lo dimos todo para renovar el título", apuntó 'El Bicho', que también felicitó a la selección de Bélgica por el triunfo, uno a cero, ante los lusos en el estadio sevillano de La Cartuja.