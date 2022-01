Cristiano pone fecha a su retirada con Georgina y su hijo como testigos: "Quiero jugar cuatro o cinco años más"

Cristiano Ronaldo fue galardonado en la gala del 'The Best'

El delantero portugués aún se ve jugando al máximo nivel

Alexia Putellas cierra su año estelar con el The Best

Cristiano Ronaldo estuvo presente en la gala del 'The Best' en la que Robert Lewandowski fue el gran protagonista, llevándose el premio al mejor jugador del año. El portugués, que también recibió su galardón, dejó caer la fecha de su retirada. Unas palabras de las que fueron testigos su hijo mayor y Georgina Rodríguez.

El ariete del Manchester United Cristiano Ronaldo recibió un premio especial por su récord de goles con la selección de Portugal. "Es un sueño, se lo agradezco a mis compañeros de la selección portuguesa, que durante 20 años me han acompañado. Es un orgullo. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, dentro de poco volveré a ser padre", expresó.

"Sigo teniendo pasión por el fútbol y por marcar goles. Sigo disfrutando. Dentro de poco cumpliré 37, pero me siento bien y motivado. A veces la gente me pregunta cuándo me voy a retirar, y le digo que espero jugar 4 o 5 años más. Es una cuestión mental", prosiguió.

Cristiano Ronaldo podría salir del Manchester United en verano

El jugador portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo aseguró que no acepta que la "mentalidad" del club inglés sea "quedar por detrás de los tres primeros" en la Premier League, además de explicar que fichó por los 'red devils' porque "ama" al club y "no por dinero, ni nada de eso".

"He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados", indicó Ronaldo en declaraciones a DAZN.