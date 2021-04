Según publican los compañeros de Infobae, Cristiano Ronaldo ya ha advertido a la dirección deportiva de la Juventus que no continuará el próximo año si no consiguen la clasificación para la Champions League. El delantero portugués es consciente de las pocas oportunidades que le quedan para volver a levantar la orejona y no perderá un año de su carrera deportiva jugando la Europa League.