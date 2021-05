Cristiano se ‘despide’ de la Juventus: “Gracias a todos los que formaron parte de este viaje”

Cristiano está muy activo en Instagram estos días, ya público un mensaje polémico mandando a callar a sus detractores cuando la Juventus consiguió el 4º puesto que le otorgaba plaza para la Champions League. Pero ahora parece que escribió una publicación de despedida donde enumera sus éxitos en Italia , y en los otros clubes donde ha jugado. Despidiéndose con un “Gracias a todos los que han participado en este viaje.” En la Juventus no ven claro su marcha porque todavía tiene una año de contrato y no hay club que pueda pagar el traspaso.

El Comunicado de Instagram al completo

Este año no hemos podido ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por el merecido título. Sin embargo, tengo que valorar todo lo que hemos conseguido esta temporada en la Juventus, tanto en términos colectivos como individuales. La Supercopa de Italia, la Copa de Italia y el trofeo de máximo goleador de la Serie A me llenan de felicidad, sobre todo por la dificultad que conllevan, en un país donde nada es fácil de ganar.

Con estos logros, he alcanzado un objetivo que me había propuesto desde el primer día que llegué a Italia : ganar el Campeonato, la Copa y la Supercopa, y también ser el Mejor Jugador y el Máximo Goleador en este gran país futbolístico lleno de tremendos jugadores, gigantescos clubes y una cultura futbolística muy propia.

Ya he dicho que yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Para los que no entiendan lo que quiero decir con esto, es muy sencillo: el fútbol es un juego colectivo, pero es a través de la superación individual como ayudamos a nuestros equipos a conseguir sus objetivos. Es siempre buscando más y más en el campo, trabajando más y más fuera del campo, que los récords acaban surgiendo y los títulos colectivos se hacen inevitables, siendo unos la consecuencia natural de los otros.

Por eso, estoy muy orgulloso con este hecho que ha sido ampliamente replicado en los últimos días: Campeón en Inglaterra, España e Italia; ganador de la Copa en Inglaterra, España e Italia; ganador de la Supercopa en Inglaterra, España e Italia; mejor jugador en Inglaterra, España e Italia; mejor goleador en Inglaterra, España e Italia; más de 100 goles para un club en Inglaterra, España e Italia. Nada es comparable a la sensación de saber que he dejado mi huella en los países donde he jugado, y que he dado una alegría a los aficionados de los clubes a los que he representado. Esto es por lo que trabajo, esto es lo que me mueve y esto es por lo que siempre seguiré persiguiendo hasta el último día.