Cristiano Ronaldo se irá del Manchester United en verano si no se clasifican para la Champions

El Manchester United pasa por uno de su s peores momentos deportivos de los últimos años. No tanto por los resultados, puesto que los 'Red Devils' siguen vivos en la Champions y también en la lucha por la Premier League, sino por el feo juego que despliegan los de Solskjaer . Una situación que tiene muy enfadado a un Cristiano Ronaldo que ya piensa en decisiones tajantes respecto a su futuro.

Según publica el diario Express, Cristiano Ronaldo ha marcado una línea roja en su vuelta al Manchester United. Si el conjunto inglés no consigue la clasificación para la próxima edición de la Champions League, el portugués abandonará el equipo en el próximo mercado veraniego. El diario británico afirma el no rotundo del ex del Real Madrid a jugar en la Europa League.