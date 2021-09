Cristiano Ronaldo y su arenga en el vestuario del United: "No he vuelto para ser una cheerleader"

Cristiano Ronaldo ha llegado como un líder al vestuario del Manchester United. El portugués es el que manda en las profundidades de Old Trafford, y es el que arenga a sus compañeros para competir al más alto nivel. Cristiano Ronaldo ha impuesto sus normas de comida en el vestuario y ha dejado claro que no ha llegado a Manchester para pasearse: “No he vuelto para ser una cheerleader".

El diario ‘The Sun’ ha publicado el discurso que Cristiano Ronaldo les dijo a sus compañeros de vestuario. El portugués quiere que el United siga siendo un equipo ganador y no va a dejar que se relajen durante la temporada. CR7 debutó en Old Trafford con un doblete ante el Newcastle y los Diablos Rojos comparten liderato en la Premier.

Cristiano Ronaldo ha dado dos razones al vestuario para su vuelta. "No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón. Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club", arengó el jugador a sus compañeros.

Cristiano Ronaldo: "Estoy aquí para ganar y nada más"

"Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad?. Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado". señaló Cristiano Ronaldo al vestuario según la información de 'The Sun'.