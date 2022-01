Cristiano Ronaldo, muy enfadado tras ser sustituido: en Manchester ya dan por hecha su salida en verano

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United empieza a tornarse límite. Los resultados no acompañan, el ambiente en el vestuario no es el mejor y para colmo, el portugués ha sufrido algo que odia: ser sustituido en un partido. Un 'mix' de aspectos negativos que pueden llevar al ex del Real Madrid ha acelerar su salida de 'Old Trafford' la que en Inglaterra ya muchos fechan: 30 de junio de 2022.