Cristiano Ronaldo raja del Manchester United y amenaza con irse: "No quiero luchar por la sexta posición"

Cristiano Ronaldo está frustrado en el Manchester United . El regreso al club que le catapultó a la fama no ha ido como se esperaba. Todo ello con los interrogantes continuos de si de verdad fue buena idea regresar a Old Trafford. La situación está pasando a ser límite. Tras el último partido, el luso no solo rajó de los problemas del equipo sino que dejó en el aire la posibilidad de marcharse si los resultados no iban a mejor.

El ex del Real Madrid, que admite saber cuál es el problema que ha llevado al club a una situación tan pésima, afirma no querer hacerlo público puesto que "no es entrenador ni presidente". "Tenemos la capacidad de cambiar esto, pero yo soy un jugador, no un entrenador ni tampoco un presidente. No sería ético mencionarlo", afirmó tajantemente el ex de la Juventus.