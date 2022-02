El ex entrenador del Real Madrid rehusó coger ya al equipo al ver el cruce de Champions entre los parisinos y los merengues. Zidane no quería un proyecto a mitad de temporada y además con un enfrentamiento en el Bernabéu a las primeras de cambio.

El jugador portugués aseguró que no acepta que la "mentalidad" del club inglés sea " quedar por detrás de los tres primeros " en la Premier League, además de explicar que fichó por los 'red devils' porque "ama" al club y "no por dinero, ni nada de eso

"He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados", indicó Ronaldo.