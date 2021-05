Cristiano 'manda callar' a sus críticos mientras su futuro sigue en el aire: la clasificación para la Champions acerca su continuidad

Cristiano Ronaldo es un nombre más de la larga lista de cracks mundiales que no tienen garantizado su futuro de cara a la próxima temporada. Tras una temporada esperpéntica, la Juventus consiguió in extremis la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Eso sí, lo hizo sin Cristiano Ronaldo en el campo, que no jugó ni un solo minuto.