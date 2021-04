Neymar ultima su renovación con el PSG: contrato hasta 2026 y una suculenta prima por ganar la Champions

No es ningún secreto que Neymar ha estudiado otras vías antes de firmar la renovación, como la posible vuelta al FC Barcelona . Finalmente, ante la imposibilidad de esta, el brasileño acabará firmando el contrato de renovación. Según el entorno del futbolista, "Neymar quiere seguir en el PSG, está atraído por el proyecto deportivo y ve al club en vías de crecimiento" . Además, el internacional brasileño no pierde la esperanza de jugar el próximo año junto a su amigo Messi en París, aunque es consciente de que ahora mismo está más difícil que hace unos meses atrás.

Neymar y Mbappé no compartirán vestuario la próxima temporada

El que no seguirá en el PSG será Mbappé. El delantero francés tiene decidido no continuar en el PSG y como anunció Manu Carreño en Deportes Cuatro la semana pasada, el ex del Mónaco no firmará ninguna renovación, puesto que su sueño es recalar en el Real Madrid este mismo verano.