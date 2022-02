El internacional portugués permaneció a las órdenes de Pep Guardiola y está haciendo su mejor temporada desde que llegó al City. La voluntad del futbolista sería salir y no a cualquier club. Su sueño es jugar en el Real Madrid. Por ello, según The Sun, el City estaría preparando un contrato al que no podría resistirse: 17 millones de euros por temporada para asegurarse de que no se marche uno de sus jugadores más importantes.