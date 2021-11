El Bayern estrecha el cerco con los jugadores no vacunados y le baja el sueldo por guardar cuarentena

El caso de los jugadores del Bayern de Munich que no se han querido vacunar todavía no está cerrado. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting se han negado a recibir la vacuna y esto está teniendo unas consecuencias debido a las restricciones que hay en el país por el aumento de casos.

En estos días ha tenido que guardar cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo . Esto se ha producido así por no estar vacunado por lo que no ha podido estar con el resto del equipo como así lo han informado fuentes de la propia plantilla a la prensa alemana.

Según el dominical "Bild am Sonntag" la medida no solo afecta a Kimmich sino a otros cuatro jugadores no vacunados que también han tenido que someterse a una cuarentena. Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y por lo tanto no sufrirá el recorte.