Gareth Bale concede su entrevista más surrealista: "Hay ovnis ocultados por los gobiernos, yo he visto uno"

Gareth Bale ha demostrado en los últimos años que es un futbolista muy particular . De su pasión por el golf, a sus tempranos horarios que le imposibilitaban acudir a las cenas de equipo del Real Madrid. Ahora, nos hemos enterado también que el jugador del Tottenham cree en los ovnis , y además, tiene una teoría de lo más paranormal.

El extremo galés ha contestado a un curioso cuestionario junto a su compañero Joe Rodon, quien no daba crédito ante las respuestas de Gareth Bale. "¿Quién conduce los ovnis? Los gobiernos de todo el mundo los tienen escondidos, pero yo he visto uno", afirmaba el todavía delantero del Real Madrid. Y por si no fuera suficiente, el futbolista de los Spurs ha señalado que le gustaría ser Batman y que de pequeño hizo de árbol en una obra de teatro del colegio.