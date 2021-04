Aprueban en Italia la ley 'anti Superliga': los clubes no podrán inscribirse en la Serie A si participan en competiciones no reconocidas por la FIGC, UEFA y FIFA

En Italia se blindan ante la posibilidad de que la Superliga se vuelva a reactivar. Florentino Pérez ya ha dejado caer que ese proyecto no está enterrado y que estudian la vía de volver a hacerlo efectivo. Tres de los clubes fundadores eran italianos y desde su Federación no quieren que se vuelva a producir otra hecatombe en el mundo del fútbol.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha aprobado este lunes en la reunión del Consejo Federal una nueva normativa 'anti Superliga ' , que impedirá que los clubes que participen en competiciones organizadas por organismos privados no reconocidos por la UEFA y la FIFA se inscriban en las ligas nacionales.

"Quienes participen en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA y la FIFA, perderán la membresía. Por el momento, no sabemos quiénes se quedaron y quiénes dejaron la Superliga, esta regla se refiere a las licencias nacionales. Está claro que si el 21 de junio, fecha límite para las solicitudes de inscripción, alguien desea participar en competiciones de carácter privado, no participará en nuestro campeonato", advirtió el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.