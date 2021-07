Anelka le señala el camino a Mbappé: “Si quieres ganar el Balón de Oro, tendrás que dejar el PSG"

El ex futbolista ha publicado una carta abierta a través de The Athletic y habla muy claro sobre lo que tiene que hacer en un futuro. "Querido Kylian, los goles son medicina para una herida de penalti... y si quieres premios mayores, deja el PSG", dijo el francés.

Sin duda el Madrid está atento a todos los movimientos y es su gran anhelo y al ver las palabras de este jugador con tanto peso en Francia se frota las manos. "Tienes dos elecciones, quedarte en París o irte al Real Madrid. Ambos pueden ganar la Champions estos días (...). La elección depende de lo que quieras conseguir en el fútbol. Si quieres los mayores elogios, tendrás que dejar el PSG en algún momento. Hagas lo que hagas en París, estará bien, pero siempre habrá alguien que diga: 'Lo hiciste muy bien en el PSG, pero solo en Francia, los mejores están en Inglaterra y en España... ", escribe el ex delantero.

"Debes decidir. Si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que deberías buscar tras el eco de Cristiano Ronaldo y Messi... Tendrás que competir por ser el mejor. No puedes hacerlo cuando estás en el PSG. La liga francesa no es fácil, no lo tomes a mal, pero creo que la más dura es la inglesa. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París en el Chelsea, el United, el Arsenal, el City, el Liverpool. O ve a España a Madrid o a Barcelona. O quizá a Italia. Entonces podremos hablar de impacto global", continuó Anelka.