Álvaro Morata es uno de los delanteros más importantes de Europa y lo demuestra con sus goles , tanto en la Selección Española como en la Juventus. El español no pudo marcar en la victoria de su equipo en la Liga italiana ante el Génova y fue protagonista por una acalorada discusión que mantuvo con Maximiliano Allegri al ser sustituido en la segunda parte tras una acción que no gustó al técnico.

"Les regalaste una falta, así que es mejor que te calles", le dijo Allegri a Morata, que le respondió, "Pero, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?". Tras el partido, el entrenador de la Juventus explicó su versión con más tranquilidad: "No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles".