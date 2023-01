Ibrahimovic ataca a Argentina tras el Mundial: "Messi es el mejor, pero los demás no van a ganar nada más"

El actual jugador del Milán , que pasó unos años de su carrera jugando para el PSG , quiso defender a algunos de sus compañeros, como Mbappé, del que tiene seguro que ganará otro Mundial. " Lo siento por Mbappé , porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por él ", aseguraba Ibrahimovic.

Por quién parece que sí está preocupado Ibrahimovic es por los jugadores de la selección argentina. La forma de entender el fútbol de la albiceleste y su manera de comportarse en Qatar no ha gustado nada al ex del Barcelona y no dudó en asegurar que esos jugadores no van a volver a ganar nada.