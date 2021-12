Goleó el Valencia pero lo hizo ante un rival que nunca bajó los brazos. Los ché pasan de ronda con sus tres goles al Utrillas en la Copa del Rey en una noche gélida en La Vega. El frío no impidió la fiesta local ante un Primera división. Marcos André, Yunus Musah y Koba firmaron los goles valencianos.

Los habitantes de esta pequeña localidad de 3.000 habitantes tenían claro que caer era lo lógico aunque la ilusión no tiene fronteras y soñar no cuesta dinero, por eso disfrutaron durante todo el partido animando a su equipo, que dio la talla a pesar de la gran diferencia entre un equipo profesional y otro de aficionados, y vivieron un acontecimiento que no saben si se volverá a repetir.