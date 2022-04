Rubiales reaparece tras los últimos audios: "Que te roben tu móvil, no se lo deseo a nadie"

Luis Rubiales ha hablado en en el micrófono de Matías Prats antes del inicio de la final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Valencia. Después de una de las semanas más complicadas no solo de su carrera en el fútbol, sino de su vida, el presidente de la Federación ha querido volver a dar la cara.

"Estoy bien, estoy tranquilo. Que le roben el móvil a una persona no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Estoy tranquilo por todos los mensajes que ha recibido estos días, algunos aún no los he podido contestar", afirmaba Rubiales en Telecinco.