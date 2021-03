El Barcelona remonta con agonía al Sevilla y se mete en la final de la Copa del Rey

El Barcelona no tenía más remedio que atacar. No valía especular y lo demostró desde el primer minuto. Koeman salió con todo, hasta forzó a Pedri desde primer minuto porque no podía dejar pasar los minutos. Lopetegui tuvo un gran contratiempo en el equipo titular con la baja de Bono por lesión y la titularidad de Vaclik, pero aún así intentó no encerrarse atrás.