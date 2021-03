Barça-Sevilla: Las posibles alineaciones y las dudas de Koeman y Lopetegui con Pedri y Ocampos

A pocas horas de que comience el Barça-Sevilla , todavía sigue habiendo dudas con respecto a sistema y jugadores. El partido que veremos en Telecinco o en mitele.es no le va a faltar emoción. En juego está el pase a la final y de momento la balanza está inclinada para los sevillistas.

¿Qué hará Koeman con Pedri?

De que esté él o no va a depender un poco también su sistema. El 3-5-2 le funcionó muy bien y con la presión alta y los laterales adelantados desactivó toda la artillería sevillista en ataque. El que parece que no se va a librar del banquillo y sería por tercera vez consecutivo sería Griezmann. Este nuevo dibujo y su poco rendimiento le está llevando al banco más de lo que él quisiera, aunque el técnico holandés ha recalcado que no es nada personal ni ningún toque de atención.