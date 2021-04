Piqué decidirá si juega la final de la Copa del Rey

La gran duda en la alineación de Koeman para la final de la Copa del Rey es la presencia de Gerard Piqué en el centro de la defensa. Las sensaciones no son buenas, pero al ser Piqué y tratarse de una final, la decisión final será del jugador. La opción de jugar infiltrado no gusta a Koeman, pero dependerá de Piqué. El defensa se ha perdido los últimos partidos del Barcelona porque las molestias no han cesado en el ligamento, y ni siquiera pudo estar en el Clásico de Valdebeas.