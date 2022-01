Lopetegui estalla tras dudar de la gravedad de la agresión a Jordan: "Es lamentable poner el foco donde no toca"

Lopetegui habló sobre el incidente a Jordan

El técnico verbalizó su motivo por el que no querían que se jugara el partido

El Sevilla perdió contra el Betis en los octavos de la Copa del Rey en un partido marcado por la agresión a Jordan. El centrocampista no ha podido jugar el encuentro por prescripción médica tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Lopetegui tras el partido habló y despejó dudas sobre esas críticas que había recibido por incitar a su jugador a que exagerara tras ser golpeado por la barra.

El técnico habló muy claro sobre la situación y puso encima de la mesa las consecuencias de ese golpe para Jordan. "En este país tenemos la piel muy fina y me parece muy bien, pero me parece muy lamentable que compañeros sean capaces de poner el foco en eso y no en cómo está Joan Jordán".

Además mostró su contrariedad a haber jugado ya que el verdadero damnificado no pudo hacerlo. "¿Cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es el perjudicado?". "Podíamos no habernos presentado, no haber jugado y no lo hemos hecho".