Koeman vuelve a apuntar al árbitro tras la derrota ante el Sevilla: "No sé por qué el VAR no ha entrado en esa jugada"

"Creo que en general el árbitro estuvo bien. Hay siempre la duda en la jugada del penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti. Tengo que creerlos. Y no solo gente del Barça. No sé por qué el VAR no ha entrado en esa jugada. Han hecho bastantes faltas, de listos, en mediocampo... ellos han defendido bien, son un equipo fuerte y tienen una plantilla grande".