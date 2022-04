Joaquín, leyenda del Betis: entra en la historia como único jugador en conquistar dos títulos de verdiblanco

El Betis ganó la final de la Copa del Rey y la fiesta con Joaquín estaba asegurada. Tras levantar la Copa, el capitán no falló a su cita con el capote y lo sacó para deleitar a los béticos que fueron a ver el partido a La Cartuja y que no se movieron tras la tanda de penaltis.

El ‘niño del Puerto de Santamaría’ ya habló en la previa de convertirse en el primer jugador en conseguir dos títulos con el Betis. “Orgulloso y feliz si así se cumple. Es el premio al amor que siempre he tenido por el fútbol, a la dedicación y a toda la gente que he tenido de compañeros que me han sabido ayudar y disfrutar", dijo. "Desde que volví al Betis soñé con jugar finales, es un privilegio estar aquí. Me siento orgulloso de haber ganado una final siendo jugador del Valencia y doblemente orgulloso de estar en otra final con el equipo que me vio nacer", finalizó. Lo ha cumplido y su felicidad se palpaba sobre el campo.