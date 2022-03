Los verdiblancos llegan a una final 17 años después y lo hicieron por la Puerta Grande tras un gol in extremis de Borja Iglesias. Desde el pitido final la locura se apoderó del Villamarín y como avisó Joaquín Sánchez: “Hoy no salgo, mi mujer me ha dicho 'te espero', así que iré a casa... a cambiarme”.