Hazard cae en el olvido: Ancelotti no le dio ni un minuto a pesar de la falta de efectivos en ataque

Podría haber sido una buena oportunidad para Eden Hazard ante el Athletic , pero no jugó ni un solo minuto. El entrenador dijo en la previa que podría jugar, pero lo único que hizo fue calentar sobre la banda. Prefirió recurrir al falso nueve, a los brasileños tras el viaje y a centrocampistas antes de que el belga entrara.

Vinicius salió sobre el 60 y en su lugar entró Isco. Más tarde lo haría Camavinga por Kroos. A lo mejor Ancelotti penó en reservárselo para la prórroga, pero el gol de Berenguer en el 88 agotó las posibilidades de ello. El Madrid tuvo muchas dificultadas para crear peligro en ataque y era notorio que necesitaban gente con chispa arriba para intimidar al Athletic, pero no fue su turno. Un partido más que es decisivo y que no juegua ni un solo minuto.

A pesar de todas las dudas con las que llegaban los blancos a San Mamés el ex del Chelsea partió desde el banquillo. Ancelotti dejó caer en la previa que podría jugar e incluso ser titular ("Hazard y Bale están listos para jugar" ), pero prefirió a los brasileños que llegaron del viaje con su selección un día antes y a Asensio como falso nueve.

Se habló en el mercado de invierno que quería salir, aunque el belga no quería hacerlo ya. El jugador aplazó este movimiento para verano y el club tampoco vería con malos ojos su venta. Con la posible llegada de Mbappé, Hazard tendría más complicado si cabe tener un hueco no ya solo en el once, sino como revulsivo.