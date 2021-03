Goles Levante - Athletic: el mejor resumen del partido de Copa del Rey

Raúl García no faltaría a su cita con el gol y esta vez de penalti. Una cabalgada de Iñaki Williams por la banda metería un balón al área que no pudo rematar porque fue arrollado por Duarte. El árbitro lo tuvo claro y señaló la pena máxima y el delantero no fallaría desde los once metros para poner el 1-1.