Gayá, roto y sin poder contener las lágrimas tras perder la final: "El fútbol es cruel"

El Valencia vivió la cara más amarga de la final de la Copa del Rey . Perdió en la tanda de penaltis tras haber firmado un buen partido en donde los dos equipos se plantaron cara. José Luis Gayá habló tras el encuentro en el micrófono de Ricardo Reyes y el jugador no podía parar de llorar.

"El fútbol es esto. Es muy bonito a veces y muy cruel en otras ocasiones. Me voy muy dolido porque nuestra afición se merecía esta Copa y clasificarnos para Europa el año que viene. Es doble tristeza. Me duele, me duele mucho."