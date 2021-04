Piqué y Koeman se funden en un abrazo para celebrar la victoria ante el Athletic

Piqué era la gran duda en el once inicial de Koeman. No se quiso perder un partido de esta altura y el entrenador apostó por él en el centro de la zaga. El central estuvo imperial y no concedió ni una a los delanteros del Athletic. Con el 0-4 ya en el marcador el holandés quiso darle descanso y en el 81 le sacó del terreno de juego. Antes de irse a la grada se acercó a Ronald y se fundieron en un gran abrazo.