Betis - Rayo Vallecano: la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el jueves a las 21.00 en Telecinco y mitele.es

Pellegrini cuenta con alguna duda para el partido. Fekir es la principal. Se retiró en el descanso ante el Sevilla después de haber terminado la primera parte renqueante tras un dura entrada del sevillista Marcos Acuña. Canales y Bellerín se unen a esta lista ya que no estuvieron presente en el entrenamiento del martes.

A la espera de la evolución de efectivos clave, Pellegrini tiene ante sí dos días para recuperarlos, gestionarlos y no arriesgar, ya que su equipo tiene, además de la cita copera, la de Liga del próximo domingo en el Villamarín frente al Atlético de Madrid, rival directo por los puestos de Liga de Campeones, a un punto de los béticos.

El Rayo Vallecano, en cambio, no conoce la victoria con Martínez Munuera. Tan solo ha empatado tres de los once encuentros que le ha dirigido. No le arbitra desde la derrota en San Mamés ante el Athletic en abril de 2019.