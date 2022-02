Athletic - Real Madrid: ver en directo los cuartos de final de la Copa del Rey, hoy a las 21.30 en Telecinco y mitele.es

El Madrid se presenta con varias dudas ante el partido copero contra el Athletic que veremos en directo en Telecinco el jueves a las 21.30. Una de las principales es Karim Benzema. Tras retirarse lesionado en el último encuentro de Liga, no tienen claro que pueda jugar los cuartos de la Copa del Rey. Ancelotti avanzó que no forzará "porque no es una final de la Champions".