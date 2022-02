Ancelotti, señalado tras la eliminación: arriesgó con Vinicius y los cambios no fueron efectivos

El técnico italiano no tomó decisiones demasiado acertadas desde el principio. Pese a haber estado con Brasil durante el parón, Ancelotti quiso poner a Vinicius de titular. El cansancio en el brasileño fue notable, hasta el punto que fraguó su peor partido en lo que llevamos de temporada.

Tras la primera parte, el equipo pedía a gritos un cambio. Sin embargo, Ancelotti tampoco estuvo acertado con las sustituciones. Además de, como es habitual en él, esperar hasta los minutos finales para hacer los cambios, Isco y Camavinga no cambiaron la cara al equipo. Para colmo, Toni Kroos se fue sustituido sin entender nada, su cara y su conversación con Modric antes de abandonar el terreno de juego, lo decía todo.

Hazard, Jovic y Bale vieron el partido entero desde el banquillo. Pese a que era evidente que el Real Madrid necesitaba un plus en ataque, Ancelotti decidió no darles ni un solo minuto, algo que no se entendió. A la desesperada, puso a Militao de rematador, y eso que tenía más de un delantero centro aguardando en la banda.