Ancelotti no forzará a Benzema y da pistas sobre Vinicius y Rodrygo: "Tienen 20 años. Pueden recuperarse"

El Madrid se presenta con varias dudas ante el partido copero contra el Athletic que veremos en directo en Telecinco el jueves a las 21.30. Una de las principales es Karim Benzema . Tras retirarse lesionado en el último encuentro de Liga, no tienen claro que pueda jugar los cuartos de la Copa del Rey. Ancelotti avanzó que no forzará "porque no es una final de la Champions" .

"Todavía no lo sabemos porque hasta ahora Benzema ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones, va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento tomaremos la decisión de si viaja y juega, hablaremos con los doctores. Arriesgar no lo vamos a hacer . Si el jugador tiene el alta médica jugará y si no lo hará otro", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti fue claro con la situación de Benzema, que llega muy justo al partido tras recuperarse de una lesión muscular. "No vamos a arriesgar porque no es una final de la Champions, ahí puedes arriesgar con un jugador, pero a mitad de temporada correr riesgo de recaída no vamos a tener. Benzema lo conoce y si no se encuentra bien no va a jugar. Si no juega no significa que lo dejamos fuera para el París Saint Germain. Si no juega es porque no puede", explicó.