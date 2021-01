El Alcoyano entra dentro de la historia más negra del Real Madrid

Las reacciones tras el partidos no se hicieron tardar. El autor del tanto de la victoria no se lo podía creer. "Una locura. El fútbol tiene estas cosas. Si era imposible con 11, imagínate con 10. Ahora que venga el Barça. Con los gemelos todavía en el cuello. Aún no nos lo creemos. Al final sabíamos que no teníamos nada que perder. Teníamos que intentarlo desde la ilusión. Tenía que pasar con una jugada esporádica y así ha sido. El campo habría estado hasta arriba y con el gol se habría venido abajo. Algo hay con las primas, pero esto hay que renegociarlo".