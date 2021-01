El Real Madrid cae ante el Alcoyano y no estarán en la siguiente fase de la Copa del Rey . Los blancos marcaron ronzando el descanso tras el gran aguante de los locales. En el segundo tiempo y a poco para que terminara el encuentro, el Alcoyano empataba y el partido se iba a la prórroga. En el 114 Juanan marcó el gol de la victoria.

Los blancos recuperaban enseguida tras pérdida y comenzaban a construir. En los primeros minutos estuvieron a punto de hacer un gol tras un gran lanzamiento de Valverde que el portero mandaba a córner. El Alcoyano no se arrugaba y no concedía nada al rival.

Lucas Vázquez sería el primero en probar los reflejos del portero de 42 años del Alcoyano. Un disparo lejano haría que se tuviera que estirar para mandar el balón a córner. Zidane no se terminaba de fiar y metía a Benzema. El Madrid no sufría, pero seguía siendo un resultado corto que en una acción aislada podría cambiar.

En el 86 el Madrid pidió penalti a Militao tras una jugada en el área donde un defensor le daba una patada, al no haber VAR no pudo resolverse. Los blancos se fueron al ataque en los últimos minutos, pero ya no habría tiempo para más y se iban a la prórroga.