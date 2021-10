Los Clásicos del siglo XXI: balance, goleadas y todos los resultados de los Real Madrid - Barça

Si hay un partido que genera expectación no solo en España si no a nivel mundial es un enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Todo se detiene y los ojos se ponen sobre los 22 protagonistas. En la temporada 2021/2022 será en la primera en la que no veamos ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo protagonizarlo. A lo largo del siglo XXI se han enfrentado en 59 ocasiones incluyendo todas las competiciones (Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España) el balance de estos partidos es de 23 victorias para el FC Barcelona, 19 para el Real Madrid y 17 empates.