Zidane vuelve a sacar la cara por sus jugadores: "Se ha infravalorado mucho a este equipo"

Zinedine Zidane ha hablado este lunes en sala de prensa antes de medirse al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League . El técnico francés ha vuelto a sacar la cara por todos sus jugadores, aunque esta vez ha preferido no tocar el tema de las renovaciones .

Ahora, tendrán por delante "180 minutos o más" , aunque solo piensan en el choque de este martes. "No estamos mirando más allá del partido de mañana", dijo. "Es un partido importante , como el último en casa ante el Eibar. Pensamos únicamente en este partido", reconoció.

Tampoco tienen en mente la final de 2018, cuando los madridistas se impusieron a los 'reds'. " No pensamos en el pasado . Para ellos es un partido diferente y para nosotros también", indicó. "Es un equipo completo, un equipo muy fuerte y sólido. Es muy bueno, más allá de los tres de arriba. Los tres delanteros son jugadores con efectividad importante y tendremos que estar atentos a todo", prosiguió.

El técnico blanco tampoco cree que vayan a ser determinantes las ausencias en defensa del cuadro inglés. "No sé si es una debilidad, hay otros jugadores que pueden suplir las bajas. Nosotros también tenemos muchas bajas, pero nuestra fuerza está en el equipo. Siempre va a faltar alguien", apuntó, señalando que Jürgen Klopp es "un gran entrenador" que ha conseguido "grandes cosas" y que tiene "una forma muy particular de entrenar".

Zidane no quiere cometer ningún riesgo con Hazard

En otro orden de cosas, el preparador blanco habló del estado del belga Eden Hazard. "Lo hemos hablado muchas veces, lo importante es que Eden esté tranquilo , bien, totalmente recuperado. No creo que tuviese una vuelta precipitada, era la sensación del jugador. Ahora vamos a hacer las cosas poco a poco y veremos cuándo vuelve a estar con nosotros", manifestó.

"Yo necesito a todos mis jugadores, me gusta tenerlos sanos. Cuando uno está lesionado, no me gusta nada. Espero recuperar a Eden cuanto antes. Espero tenerlos a todos antes del final de temporada", añadió, antes de hablar de qué aporta al juego del equipo el francés Karim Benzema. "Todos los jugadores se han ganado el derecho a estar aquí, son los mejores. Todos entienden muy bien a Karim, y Karim a los demás. La consecuencia es lo que está pasando en el campo, hay mucha química entre ellos", analizó.