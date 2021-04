Zidane: "Es absurdo decir que no vamos a estar en la Champions el próximo año"

Además, descartó que el arbitraje vaya a estar condicionado por el apoyo madridista a la Superliga. "No creo. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo , nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos", manifestó.

El equipo está muy motivado de cara a la Champions

Sobre su decisión de no ofrecer una opinión pública sobre el tema, el preparador francés aseguró que el presidente "sabe" lo que tiene en su "corazón". "Nosotros estamos para preparar el partido de mañana. No es que no nos interese, es que no es el momento de hablar de eso", subrayó.