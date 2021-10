Vinicius deja su sello en el Olímpico de Kiev: afina su puntería y mejora los números

A Vinicius le gusta la Champions. El brasileño se crece en las noches europeas y ante el Shakhtar lo volvió a demostrar. El brasileño ha mejorado su puntería esta temporada y ya ha marcado más que en toda la anterior. Goles, asistencias e influencia en el juego del equipo hacen que ya no sea una promesa, sino una realidad.

Si algo caracteriza al joven internacional de Brasil es que siempre lo intenta. En los primeros compases del partido en Ucrania la defensa rival se lo puso muy complicado. Sabían de su peligro si le dejaban con espacios por lo que no le dejaron ni a sol ni a sombra. A pesar de eso, él no dejó de pedirla e intentar el uno contra uno.

Con esto Vini no se conformó y en su despliegue de juego quiso servir a su compatriota y amigo Rodrygo para que se sumara al festín goleador del Madrid. Puso un centro perfecto y el 21 sin dejarla caer la pegó.

El brasileño no se conforma con esto y quiere más. “Sigo trabajando. Tengo 21 años y mucho tiempo para evolucionar y trabajar y para ser el gran jugador que imagino e imagina le gente del club . Voy a fallar, es normal, pero voy a intentarlo otra vez y a veces va a salir. Muy contento de empezar bien la temporada”, dijo un Vinicius que ya suma siete goles esta campaña, más que en cualquiera de las anteriores con el Real Madrid.

El brasileño comentó la jugada del segundo gol: “Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol”.

Vinicius agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean: “Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda”.