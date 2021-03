Los viejos rockeros son los que sostienen al Real Madrid: "Nos desprecian, pero seguimos vivos"

Modric (36) volvió a dar una exhibición de fútbol, Tony Kroos (31) dio el pase justo donde se necesitó, Benzema (33) no falló a su cita con el gol y Ramos (34) lideró al equipo como en otros momentos claves y además hizo su tanto de penalti. Mientras las nuevas generaciones empiezan a dar el paso, ellos siguen manteniendo al equipo vivo en las competiciones.

El Madrid más motivado que nunca

No solo consiguieron un buen resultado, sino que cogen moral de cara a lo que les viene en la temporada. En Liga no consiguen la regularidad que necesitan y se les cuestiona constantemente. En su competición fetiche no querían fallar y así fue. "Nos desprecian, pero seguimos vivos", dijeron nada más terminar el encuentro contra la Atalanta.