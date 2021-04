Zidane ha conseguido lo que parecía imposible, que todos sus futbolistas estén pensando solo en lo deportivo y no se dejen influenciar por toda la polémica que rodea al Real Madrid en estos últimos días. Ni si quiera por las continuas amenazas de Ceferin. "Madrid, Barça y Juve tendrán que rendir cuentas. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada", señalaba este pasado fin de semana.