Sergio Ramos partió como titular ante el Chelsea después de que se lesionara en el último compromiso de selecciones. No había disputado ningún minuto hasta el momento, pero Zidane en sala de prensa aseguró que estaba bien para jugar.

En el campo la cosa se reflejó de otra manera. Se veía que el central en ciertos lances no estaba fino y sufrió ante la delantera del Chelsea que les complicó mucho la vida a la zaga blanca. El Madrid cayó derrotado y de no renovar podría ser el último partido del capitán con el conjunto blanco.

Complicado año el que está viviendo Sergio Ramos en el Madrid. Su renovación en el aire y las lesiones que ha sufrido está haciendo que sea cuanto menos complicado. El central se ha recuperado en un momento clave de la temporada para ayudar al equipo, aunque las grandes actuaciones de Nacho y Militao ha hecho que no se le eche tanto de menos como se pensaba en un principio.

Esto de cierta forma también puede influir de cara a la renovación. Con el central brasileño se han dado cuenta de que tiene jugador para mucho tiempo y su juventud es un factor que juega mucho a su favor. Nacho no ve su futuro fuera del Madrid por lo que la prolongación de contrato del camero no se vuelve imprescindible.

Desde la institución blanca no se mueven de su oferta. Mismo sueldo al que habría que rebajarle el 10% y una temporada más. Esto no gusta nada al capitán blanco ya que considera que por lo que ha dado al club se merece algo más, pero al parecer Florentino Pérez no se baja de ahí.