Según informa La Gazzetta, el núcleo duro de la UEFA apuesta por un castigo de gran magnitud para Real Madrid y Juventus , y por supuesto los jugadores de estos dos clubes. En el caso del conjunto blanco, la sanción sería incluyo mayor, al seguir todavía en la presente edición de la Champions. Desde la UEFA se está intentando eliminar al conjunto presidido por Florentino Pérez de la presente edición de la Liga de Campeones. Y no solo eso, sino que tanto los blancos, como el conjunto turinés, quedarían excluidos de la próxima edición de la Champions , una decisión que si tienen potestad de aplicar.

Varios directivos de la UEFA apuestan por un indulto para Real Madrid y Juventus

Alexander Ceferin ya señaló a última hora de este miércoles que "existe una pequeña posibilidad" de que el partido de semifinales entre el Real Madrid y el Chelsea no se celebre. Lo que pasa es que desde la UEFA tienen miedo a un duro varapalo económico por parte de las televisiones que tienen los derechos de estos partidos.

Florentino Pérez: "La Superliga está en 'stand by', la UEFA hizo un espectáculo"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este jueves que "la Superliga sigue existiendo" aunque esté ahora en "stand by" tras la renuncia de muchos de sus clubes fundadores y el "espectáculo agresivo" de la UEFA que les mató de manera inmediata, dinamitado el nuevo formato de competición europea.

"La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by'", indicó en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. "Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto", apuntó.